Зеленський розповів про підсумки зустрічі з Трампом в Анкарі

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі зі своїм американським візаві Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

Зеленський назвав зустрічі з американським президентом хорошою та подякував Трампу за "важливий акцент на зміцненні протиповітряної оборони України, щоб посилити захист життів".

"Обговорили з президентом Трампом деякі ідеї, які могли б зміцнити наші позиції та наблизити мир. Розраховую, що наші команди оперативно опрацюють усе, що було обговорено сьогодні", – поділився український президент.

За його словами, вони також говорили про дипломатію, а саме: щодо того, як зробити так, аби "вона спрацювала".

"Продовжимо продуктивно працювати, щоб це сталося", – додав Зеленський.

Нагадаємо, у середу Трамп заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні право виготовляти Patriot, а також, що США купуватимуть в України дрони.

Окрім цього, президент США заявив, що не проти приїхати з візитом в Україну – але дав зрозуміти, що не бачить можливості для цього під час гарячої фази війни.