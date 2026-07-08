Зеленский рассказал об итогах встречи с Трампом в Анкаре

Президент Владимир Зеленский подвел итоги встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает "Европейская правда".

Зеленский назвал встречу с американским президентом удачной и поблагодарил Трампа за "важный акцент на укреплении противовоздушной обороны Украины, чтобы усилить защиту жизней".

"Обсудили с президентом Трампом некоторые идеи, которые могли бы укрепить наши позиции и приблизить мир. Рассчитываю, что наши команды оперативно проработают все, что было обсуждено сегодня", – поделился украинский президент.

По его словам, они также говорили о дипломатии, а именно: о том, как сделать так, чтобы "она сработала".

"Продолжим продуктивно работать, чтобы это произошло", – добавил Зеленский.

Напомним, в среду Трамп заявил, что Соединенные Штаты предоставят Украине право производить Patriot, а также что США будут закупать у Украины дроны.

Кроме того, президент США заявил, что не против приехать с визитом в Украину – но дал понять, что не видит возможности для этого во время горячей фазы войны.