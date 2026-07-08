Большинство французов не одобряют решение Ле Пен баллотироваться в президенты

Большинство французов не одобряют решение неформального лидера "Национального объединения" Марин Ле Пен баллотироваться на пост президента после того, как решение апелляционного суда открыло ей эту возможность.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По результатам опроса Elabe, проведенного по заказу BFMTV, примерно 6 из 10 опрошенных не одобряют намерение Ле Пен баллотироваться на президентских выборах 2027 года после того, как решение апелляционного суда устранило препятствие для этого.

В частности, 59% опрошенных считают, что Ле Пен не должна быть кандидатом; противоположного мнения – 40%.

Наибольшую поддержку решение Ле Пен имеет среди сторонников "Национального объединения", где ее планы одобряют 68%. В то же время противоположного мнения – 32%.

Больше всего не одобряют ее решение сторонники левого блока "Новый народный фронт" и блока Макрона "Вместе за Республику" (79% и 75% соответственно), меньше – среди правых "Республиканцев" (51%).

7 июля парижский апелляционный суд оставил в силе приговор Марин Ле Пен за нецелевое использование средств ЕС, но сократил срок запрета на участие в выборах.

Вскоре после этого Ле Пен выступила с заявлением, что будет выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года.

Ранее она заявляла, что не хочет баллотироваться на президентских выборах с электронным браслетом.

Подробнее об этом – в статье Ле Пен снова в игре: как "подруга Путина" вернула себе право стать президентом Франции.