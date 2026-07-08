Апеляційний суд відмовив Трампу у спробі зберегти своє ім’я на Центрі Кеннеді

Апеляційний суд США у середу, 8 липня, ухвалив рішення, за яким адміністрація президента Дональда Трампа не може повернути його ім’я на фасад Центру імені Кеннеді у Вашингтоні, доки він оскаржує постанову судді, яка вимагала його видалення.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Рішення, ухвалене колегією з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія, відхилило прохання адміністрації Трампа призупинити виконання постанови судді нижчої інстанції у справі, порушеній представницею Демократичної партії Джойс Бітті, яка є членом ради директорів Центру Кеннеді.

Водночас рішення апеляційного суду не стосувалося суті справи, і апеляційний процес Трампа може тривати далі.

У своїй апеляції адміністрація Трампа заявила, що видалення імені Трампа зашкодить зусиллям зі збору коштів "та сприятиме фінансовому занепаду Центру".

Втім, у своєму рішенні апеляційний суд зазначив, що адміністрація не підкріпила це твердження "жодними конкретними фактами чи доказами".

Апеляційний суд також зазначив, що адміністрації заборонено стверджувати, що нова організація під назвою "Фонд Центру виконавських мистецтв імені Трампа та Кеннеді" буде змушена повернути кошти, якщо ім’я президента не буде повернено на фасад будівлі.

Писали, що Трампу можуть заборонити перейменовувати будь-які федеральні будівлі, земельні ділянки або інші об'єкти на свою честь.

Трамп раніше запевнив, що не планує називати своїм іменем нову бальну залу Білого дому, для будівництва якої знесли східне крило комплексу.

У вересні президент США підписав виконавчий указ про надання Міністерству оборони США додаткової назви – "Міністерство війни" (Department of War).