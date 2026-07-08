Сибіга та глава МЗС Угорщини обговорили підготовку зустрічі лідерів країн
Новини — Середа, 8 липня 2026, 21:20 —
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із своєю угорською колегою Анітою Орбан на полях саміту НАТО в Анкарі.
Про це він повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".
За словами Сибіги, їхнє спілкування зосередилося на підготовці зустрічі лідерів України та Угорщини.
"Ми обговорили наш двосторонній порядок денний та результати вчорашнього засідання Ради НАТО-Україна", – додав український міністр.
Цього ж дня у короткій розмові в Анкарі президент України Володимир Зеленський та прем’єр Угорщини Петер Мадяр домовилися про підхід до зустрічі.
Також Мадяр розкрив деталі своїх вечірніх переговорів з українським лідером.
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