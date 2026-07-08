Сибіга та глава МЗС Угорщини обговорили підготовку зустрічі лідерів країн

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із своєю угорською колегою Анітою Орбан на полях саміту НАТО в Анкарі.

Про це він повідомив у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

За словами Сибіги, їхнє спілкування зосередилося на підготовці зустрічі лідерів України та Угорщини.

"Ми обговорили наш двосторонній порядок денний та результати вчорашнього засідання Ради НАТО-Україна", – додав український міністр.

Цього ж дня у короткій розмові в Анкарі президент України Володимир Зеленський та прем’єр Угорщини Петер Мадяр домовилися про підхід до зустрічі.

Також Мадяр розкрив деталі своїх вечірніх переговорів з українським лідером.