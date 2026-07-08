Сибига и глава МИД Венгрии обсудили подготовку встречи лидеров стран
Новости — Среда, 8 июля 2026, 21:20 —
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своей венгерской коллегой Анитой Орбан в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.
Об этом он сообщил в социальной сети X, пишет "Европейская правда".
По словам Сибиги, их беседа была посвящена подготовке встречи лидеров Украины и Венгрии.
"Мы обсудили нашу двустороннюю повестку дня и итоги вчерашнего заседания Совета НАТО-Украина", – добавил украинский министр.
В тот же день в ходе короткой беседы в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорились о подходе к встрече.
Также Мадьяр раскрыл детали своих вечерних переговоров с украинским лидером.
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