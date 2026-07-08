Сибига и глава МИД Венгрии обсудили подготовку встречи лидеров стран

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своей венгерской коллегой Анитой Орбан в кулуарах саммита НАТО в Анкаре.

Об этом он сообщил в социальной сети X, пишет "Европейская правда".

По словам Сибиги, их беседа была посвящена подготовке встречи лидеров Украины и Венгрии.

"Мы обсудили нашу двустороннюю повестку дня и итоги вчерашнего заседания Совета НАТО-Украина", – добавил украинский министр.

В тот же день в ходе короткой беседы в Анкаре президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр договорились о подходе к встрече.

Также Мадьяр раскрыл детали своих вечерних переговоров с украинским лидером.