Останній суперник Бернема відмовився від перегонів за лідерство в Лейбористській партії

Останній з потенційних конкурентів Енді Бернема, який, як вважається, стане наступним прем’єр-міністром Великої Британії після відставки Кіра Стармера, у боротьбі за лідерство в Лейбористській партії заявив, що не висуватиме свою кандидатуру.

Про це заявив ексзаступник міністра оборони з питань збройних сил Великої Британії Ел Карнс Sky News, пише "Європейська правда".

Карнс був останнім, хто публічно заявляв про намір скласти конкуренцію Бернему. Тепер ексзаступник міністра оборони з питань збройних сил Великої Британії заявив, що підтримає Бернема.

Завтра розпочинається прийом заявок на участь у виборах лідера Лейбористської партії, і потенційні кандидати мають час до наступної середи, щоб зібрати необхідні 81 підпис від колег-депутатів.

Якщо інших претендентів не з’явиться і Бернем залишиться єдиним кандидатом, він стане лідером Лейбористської партії наступної п’ятниці, а вже в понеділок, 20 липня, обійме посаду прем’єр-міністра.

Як відомо, 22 червня прем’єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив, що час його перебування на посаді підійшов до кінця. Хоч офіційно конкурс на посаду лідера Лейбористської партії розпочнеться 9 липня, Енді Бернема вважають наступним прем’єр-міністром Британії.

Британці вважають, що Бернем буде кращим главою уряду, ніж будь-хто з лідерів інших британських партій.

Детальніше про ймовірного наступника Стармера читайте у статті Прихильник України та ЄС: чи зможе прем'єр Бернем убезпечити Британію від ультраправих