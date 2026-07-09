Мерц: США схвалили продаж Німеччині ракет Tomahawk

Німецький канцлер Фрідріх Мерц оголосив, що уряд США погодився на продаж Німеччині крилатих ракет великої дальності Tomahawk.

Як повідомляє "Європейська правда", про це очільник німецького уряду заявив під час виступу у Бундестазі, його слова наводить Die Ziet.

За словами Мерца, ці ракети будуть придбані федеральним урядом і розміщені на території Німеччини.

Про це обидві сторони домовилися в кулуарах саміту НАТО в турецькій Анкарі, додав він.

"Ми домовилися... ​на полях ⁠засідання НАТО в ​Анкарі домовилися з американським урядом, ‌що ⁠американські ракети Tomahawk ​будуть придбані нами та розміщені в Німеччині", – сказав Мерц.

За його словами, таким чином буде усунуто "важливу стратегічну прогалину" в обороні".

Водночас Європа має намір розробляти та розміщувати власні системи, додав канцлер.

Мерц зазначив, що НАТО залишається трансатлантичним альянсом, однак Європа має взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

Видання Financial Times раніше повідомило, що Німеччина тисне на США, щоб ті дозволили виробляти більше американської зброї на німецькій території.

Джерело зазначило, що обговорення охоплюють "усе", що допоможе обом країнам посилити свої оборонні можливості, включаючи спільне виробництво ракет великої дальності Tomahawk та найсучасніших перехоплювачів до систем ППО Patriot, відомих як PAC-3.

Міністр оборони Борис Пісторіус підтвердив наміри збільшити виробництво американської зброї у Німеччині.