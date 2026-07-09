Мерц: США одобрили продажу Германии ракет Tomahawk

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что правительство США дало согласие на продажу Германии крылатых ракет большой дальности Tomahawk.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава немецкого правительства заявил во время выступления в Бундестаге, его слова приводит Die Ziet.

По словам Мерца, эти ракеты будут приобретены федеральным правительством и размещены на территории Германии.

Об этом обе стороны договорились в кулуарах саммита НАТО в турецкой Анкаре, добавил он.

"Мы договорились... на полях заседания НАТО в Анкаре договорились с американским правительством, что американские ракеты Tomahawk будут приобретены нами и размещены в Германии", – сказал Мерц.

По его словам, таким образом будет устранен "важный стратегический пробел" в обороне.

В то же время Европа намерена разрабатывать и размещать собственные системы, добавил канцлер.

Мерц отметил, что НАТО остается трансатлантическим альянсом, однако Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Издание Financial Times ранее сообщило, что Германия оказывает давление на США, чтобы те разрешили производить больше американского оружия на немецкой территории.

Источник отметил, что обсуждения охватывают "всё", что поможет обеим странам усилить свои оборонные возможности, включая совместное производство ракет большой дальности Tomahawk и новейших перехватчиков для систем ПВО Patriot, известных как PAC-3.

Министр обороны Борис Писториус подтвердил намерения увеличить производство американского оружия в Германии.