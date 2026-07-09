СМИ: ЕС ослабит запрет на въезд участникам войны против Украины

Европейский Союз обсуждает более ограниченную версию своего предложения о запрете на выдачу виз лицам, воевавшим в Украине на стороне РФ.

Об этом стало известно Euronews, сообщает "Европейская правда".

Согласно обсуждаемому предложению, ЕС намерен распространить запрет только на краткосрочные визы и только на тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях в Украине.

Этот запрет станет частью 21-го пакета санкций ЕС против России в связи с её полномасштабным вторжением в Украину.

В последние недели Франция и Италия выразили возражения против полного запрета на въезд для участников войны против Украины, аргументируя это тем, что данный вопрос должен регулироваться визовой политикой, а не санкциями, и предупредив, что это может создать практические проблемы для стран, которые обрабатывают большое количество заявлений на визы для россиян.

Чтобы учесть эти замечания, Ирландия, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС, предложила ограничить действие этой меры визами на краткосрочное пребывание.

Сфера применения запрета также была сужена и теперь касается лиц, которые служат или служили в вооруженных силах России или в нерегулярных вооруженных формированиях, контролируемых Москвой или действующих в ее интересах. Она будет применяться только к лицам, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях в Украине с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Первоначальное предложение было гораздо шире и охватывало тех, кто выполнял любую роль в вооруженных силах, включая административные и логистические функции; пересмотренный пакет мер больше не предполагает, что заявитель принимал участие в войне, если он не может доказать обратное.

Круг исключений также был расширен. Согласно первоначальному предложению, единственным исключением было предоставление визы заявителям, которые могли доказать, что они являются дезертирами из российской армии или теми, кто не согласен с агрессивной войной РФ.

Последняя версия также разрешает въезд или транзит по гуманитарным причинам, в национальных интересах или с учетом международных обязательств.

В этих исключительных случаях виза будет ограничена территорией страны ЕС, выдавшей ее, то есть ее обладатель не сможет путешествовать в другое государство-член без согласия этой страны.

Напомним, согласно плану Еврокомиссии, 21-й пакет санкций ЕС против России необходимо утвердить до 15 июля – в связи с крайним сроком обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

Как сообщала "Европейская правда", в начале июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

Вскоре после этого Болгария заявила, что будет блокировать 21-й пакет санкций ЕС из-за наличия в предложенном санкционном списке патриарха РПЦ Кирилла. Затем к ней с аналогичными аргументами присоединилась Италия.