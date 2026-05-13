Парламент Естонії схвалив вимогу до призовників щодо володіння естонською мовою

Парламент Естонії 13 травня ухвалив закон, згідно з яким від початку 2027 року всі призовники, які вступають на строкову службу, повинні володіти естонською мовою щонайменше на рівні B1.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Закон був ініційований комісією з питань державної оборони закон. Він передбачає, що якщо призовник не отримав освіту естонською мовою або його рівень володіння мовою неможливо встановити на підставі баз даних, йому доведеться скласти мовний іспит на рівень B1.

Якщо призовник не складе іспит, він повинен протягом року пройти мовні курси, організовані Фондом інтеграції, а потім повторно скласти іспит.

Проходження первинного мовного навчання оплачує держава. Також передбачена компенсація за участь у мовних курсах та кваліфікаційному іспиті.

Загальні витрати на проведення іспитів та курсів – за оцінками, 400 000 євро на рік – покриватимуться з державного бюджету.

Також закон передбачає, що якщо призовник неодноразово і без поважної причини не з'являється на мовне навчання або іспит, Департамент оборонних ресурсів може застосувати до нього заходи адміністративного примусу.

