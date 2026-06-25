Понад 20% юних німців потенційно зацікавлені у військовій службі

Понад 20% німецьких громадян, яким невдовзі виповниться 18 років, в опитувальниках від Бундесверу висловили зацікавленість у військовій службі.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Бундесвер оприлюднив попередні результати обробки сотень тисяч анкет, які з січня розсилали молодим німцям, яким невдовзі виповниться 18, у межах реформи військової служби.

Згідно з наведеними цифрами, до середини червня розіслали понад 298 тисяч листів, з них половину отримали юнаки, яким скоро виповниться 18. З них близько 96% заповнили опитувальники вчасно.

Більш як кожен п’ятий, тобто понад 20% юнаків, висловили інтерес до служби. 1500 з них вже пройшли обстеження у межах підготовки до призову, і приблизно 530 вже знають, що почнуть службу у 2026 році.

З часу запуску нової системи призову на початку 2026 року Бундесвер повідомляв про відчутне зростання інтересу до служби та кількості заявок від рекрутів. Загалом за цей рік їх надійшло вже 38 500, що на 24% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Кількість рекрутів зросла на 13%, до приблизно 11 тисяч.

Нову модель військової служби у Німеччині погодили у грудні минулого року. Згідно з реформою, усі підлітки мають отримати анкету після досягнення 18 років. Опитування має оцінити їхню придатність та мотивацію до служби в Бундесвері.

Анкети мають на меті запропонувати молоді своєчасну орієнтацію та водночас зміцнити кадрову боєготовність Бундесверу у довгостроковій перспективі. Для юнаків анкетування є обов’язковим, тоді як дівчата можуть зробити це за власним бажанням.

Частина молоді відреагувала протестами на можливість повернення обов’язкового призову.

Нагадаємо, командувач Бундесверу припускає, що Росія може напасти на країни НАТО у 2029 році, або й раніше.