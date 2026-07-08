Ердоган закликав НАТО скасувати обмеження в оборонній співпраці між союзниками

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив за те, щоб між союзниками по НАТО не існувало обмежень щодо співпраці оборонних індустрій, наполягаючи на участі Анкари в деяких ініціативах, які стосуються лише Європи.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у своєму виступі на саміті НАТО, повідомляє Reuters.

Лідер Туреччини переконаний, що встановлення обмежень на участь в оборонних ініціативах для країн з-за меж ЄС може призвести до розколу в Альянсі.

"Обмеження між союзниками щодо співпраці в галузі оборони, особливо в оборонній промисловості, мають бути зняті… У той час, коли модель співпраці, заснована на здоровому глузді та розумі, можлива, виключення союзників, які не є членами (Європейського) Союзу, призведе до штучного розколу в Європі", – заявив Ердоган на відкритті другого дня саміту НАТО в Анкарі.

Туреччина має другу за величиною армію в Альянсі та стала великим розробником та експортером зброї. Хоча Анкара неодноразово заявляла про своє бажання приєднатися до ініціатив ЄС у сфері безпеки, таких як схема фінансування SAFE з надання позик на переозброєння, досі її тримали на відстані через політичні розбіжності.

Раніше турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки.

Ердоган також заявляв, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини.

За даними ЗМІ, у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.