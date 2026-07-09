Эрдоган назвал саммит НАТО в Анкаре историческим успехом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что саммит НАТО в Анкаре завершился успешно, а также назвал это мероприятие исторической встречей, которая поможет определить будущее Альянса в условиях вызовов для евроатлантической безопасности.

Заявление турецкого президента приводит Hürriyet Daily News, сообщает "Европейская правда".

Эрдоган отметил, что саммит в Анкаре заложил основу для укрепления НАТО, в рамках которого европейские союзники возьмут на себя большую ответственность, а военный потенциал альянса будет укреплен за счет справедливого распределения бремени.

"В то время, когда евроатлантическая безопасность подвергается испытаниям, этот исторический саммит, который мы принимали у себя, прошел таким образом, что определит наше общее будущее", – добавил он.

Эрдоган поблагодарил президента США Дональда Трампа за участие в саммите и отметил, что Трамп подчеркнул важность того, что Турция выступила принимающей стороной. Он также отметил, что все союзники приняли участие в саммите на уровне лидеров, назвав это признаком доверия к Турции и её дипломатии.

Президент также подчеркнул достижения оборонной промышленности Турции, отметив, что Анкара входит в число немногих союзников, которые производят собственные истребители, танки, корабли и системы противовоздушной обороны.

Сообщалось также, что Эрдоган выступил за то, чтобы между союзниками по НАТО не существовало ограничений на сотрудничество оборонных отраслей, настаивая на участии Анкары в некоторых инициативах, касающихся исключительно Европы.

Он также призвал включить Турцию в европейские инициативы в сфере обороны и безопасности.