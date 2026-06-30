Ердоган: Туреччина має бути залучена до європейських оборонних планів

Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки.

Заяву турецького президента наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Цей коментар пролунав за тиждень до зустрічі лідерів НАТО в Анкарі, яка має відбутися 7–8 липня на тлі того, як європейські країни вживають заходів для збільшення видатків на оборону та виробництва озброєння у відповідь на війну Росії в Україні та побоювання щодо можливого виходу США з Альянсу.

"Незамінний внесок Туреччини у європейську безпеку іноді залишається поза увагою", – заявив Ердоган перед делегатами парламентів усіх 32 країн-членів НАТО в Стамбулі.

Він зазначив, що Туреччина прагне "брати участь у всіх ініціативах у сфері оборони та безпеки" на континенті.

Йдеться про можливий доступ Анкари до ініціативи ЄС "Заходи з безпеки для Європи" (SAFE) на суму 150 млрд євро, яка покликана підтримувати спільні оборонні закупівлі та стимулювати розвиток європейської оборонної промисловості.

Хоча технічно Туреччина відповідає критеріям для долучення до ініціативи SAFE, для цього потрібна згода всіх 27 членів ЄС, а Греція погрожує заблокувати це рішення.

"Ми розраховуємо на вашу підтримку, шановні законодавці, щодо включення Туреччини до ініціатив у сфері оборони та безпеки, оголошених Європейським Союзом", – наголосив Ердоган.

Турецький лідер також закликав НАТО усунути всі бар’єри, що перешкоджають торгівлі продукцією оборонної промисловості між членами Альянсу.

"Якщо ми хочемо подолати виклики, що стоять перед нами, нам потрібно усунути перешкоди для торгівлі продукцією оборонної промисловості, одночасно забезпечуючи збалансований і справедливий розподіл навантаження між союзниками", – зазначив він.

Нагадаємо, у травні Ердоган говорив, що майбутня архітектура Європи залишиться неповною без Туреччини.

Минулого року ЗМІ писали, що у НАТО закликали ЄС і Туреччину поліпшити свої відносини на тлі політики президента США Дональда Трампа щодо своїх союзників і його погроз скасувати гарантії безпеки для європейських країн.

У лютому 2026 року європейська комісарка з питань розширення Марта Кос їздила до Туреччини з метою поглибити двосторонні відносини. Вона зазначила, що країна є важливим партнером ЄС, зокрема у питанні завершення війни в Україні.