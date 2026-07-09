В Британии хотят усилить контроль над назначением дипломатов из-за дела Мендельсона

Британские законодатели требуют предоставить им право вето на назначение дипломатов после скандального дела бывшего посла Великобритании в США Питера Мендельсона.

Об этом говорится в отчете Специального комитета по вопросам иностранных дел, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

Члены парламента, входящие в Специальный комитет по иностранным делам, заявили, что комитет должен иметь возможность блокировать политические назначения на должности глав дипломатических миссий, к которым относятся британские послы, верховные комиссары и постоянные представители в международных организациях.

Это произошло после того, как премьер-министр Кир Стармер подвергся жесткой критике за назначение Мендельсона на высший дипломатический пост Великобритании в США, хотя было известно, что этот карьерный политик имел связи с осужденным за сексуальные преступления американским финансистом Джеффри Эпштейном.

В своём отчёте по поводу скандала с Мендельсоном, опубликованном в четверг, 9 июля, Специальный комитет по иностранным делам отметил, что "трудно понять, как Питер Мендельсон был назначен, если он считался угрозой для национальной безопасности", и что остаются "нерешенные вопросы" относительно того, как вообще было разрешено осуществить это назначение.

Комитет также выявил нарушение правил, обязывающих должностных лиц вести точные официальные записи и хранить важную корреспонденцию.

Он рекомендовал, чтобы никакие назначения не объявлялись и не осуществлялись без предварительного получения допуска к секретной информации, а также – чтобы Кабинет министров установил четкий порядок политических назначений, и чтобы по вопросам назначения послов проводились консультации с министром иностранных дел и главой дипломатической службы.

Недавно обнародованные документы свидетельствуют об обещании Мендельсона тогдашнему главе МИД Дэвиду Лэмми, что тот не пожалеет о его назначении. Также в новых документах обнаружилась критика Мендельсона в адрес премьер-министра Кира Стармера.

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