21-й пакет санкций ЕС против России может быть утвержден 13 июля, но без патриарха Кирилла

Новый, 21-й пакет санкций Евросоюза против России могут утвердить в понедельник, 13 июля, во время заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, но в "облегченном" виде, в частности, без имени патриарха РПЦ Кирилла в санкционном списке.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников в ЕС.

Совет ЕС по иностранным делам 13 июля может утвердить 21-й пакет санкций ЕС против РФ, но в компромиссном варианте: без упоминания патриарха Русской православной церкви Кирилла и со "сглаженными" формулировками относительно запрета на въезд в ЕС российских комбатантов.

"Еще неделю назад казалось, что разногласия между государствами-членами по ключевым положениям 21-го пакета слишком глубоки, и его придется перенести на осень. Но обсуждение нового варианта на заседании Комитета постоянных представителей (Coreper) 12 июля дало надежду на то, что компромисс будет найден", – заявил один из собеседников "ЕвроПравды".

В частности, для утверждения пакета ЕС, скорее всего, пойдет на следующие компромиссы:

1) исключит из предлагаемого санкционного списка патриарха РПЦ Кирилла и основателя российского "Лукойла" Вагита Алекперова по требованию Болгарии и Италии;

2) смягчит формулировку относительно предлагаемого запрета на въезд в ЕС российских комбатантов, участвовавших в войне против Украины (речь идет о возможном исключении из запрета бывших военных) по просьбе Италии, Франции, Греции, Кипра и других стран;

3) упростит формулировку относительно запрета на импорт в ЕС российской рыбы, в частности, отказ от полного запрета на импорт трески из РФ и Беларуси (последнее – "черный ход" для российской рыбы в ЕС), в интересах Германии, Франции, Нидерландов и Польши;

4) отменит ряд предложений, касающихся сжиженного газа из России и соответствующих танкеров, под давлением Греции, Кипра, Мальты и т. д.

Следующее обсуждение санкционного пакета в Coreper запланировано на пятницу, 10 июля: именно в этот день, по нашим данным, ирландское председательство рассчитывает на его техническое утверждение с окончательным принятием в понедельник, 13 июля, на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Если консенсус не будет найден и 10 июля, возможно проведение заседания Комитета постоянных представителей в воскресенье, 12 июля, но соответствующее решение еще не принято.

Источники "ЕвроПравды" не исключают, что окончательное политическое решение по 21-му пакету санкций будет принято 13 июля непосредственно министрами иностранных дел ЕС.

Также не снимается с повестки вариант, что 13 июля будет утверждена лишь заморозка ценового потолка на российскую нефть на уровне 44,1 доллара за баррель на следующие шесть месяцев – а утверждение 21-го пакета перенесут на осень, либо же пакет примут в письменной форме на уровне Комитета постоянных представителей.

Напомним, согласно плану Еврокомиссии, 21-й пакет санкций ЕС против России необходимо утвердить до 15 июля – в связи с крайним сроком обновления "ценового потолка" на российскую нефть.

Как сообщала "Европейская правда", в начале июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 21-й пакет санкций ЕС против России.

С тех пор страны ЕС не могут прийти к общей позиции по вопросам введения санкций против российского рыболовства (предложенные Еврокомиссией квоты хотят значительно смягчить), запрета на въезд в ЕС российских комбатантов, индивидуальных санкций против россиян, включая патриарха Русской православной церкви Кирилла, и других.