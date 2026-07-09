У Європі побоюються нової економічної невизначеності через загострення на Близькому Сході

Економіка Європи опинилася перед новою хвилею невизначеності після заяв президента США Дональда Трампа про завершення перемир’я між США та Іраном.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

Загострення ситуації вже призвело до зростання цін на нафту, посилило інфляційні ризики та погіршило настрої інвесторів.

Міністр фінансів Нідерландів Елко Хейнен заявив, що коли ціни на енергоносії зростають – на економіку чиниться додатковий тиск.

У Європейському центральному банку також побоюються, що нове подорожчання енергоносіїв може змусити регулятора знову підвищувати процентні ставки.

Зокрема, голова Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що після останніх подій ЄЦБ фактично "повернувся до вихідної точки" у своїх оцінках економічної ситуації.

Як зазначається, минулого місяця інфляція в єврозоні знизилася до 2,8%, значною мірою завдяки здешевленню енергоносіїв. Проте нове зростання нафтових котирувань може звести цей позитивний ефект нанівець та посилити ризики "ефектів другого кола", коли працівники вимагатимуть вищих зарплат через подорожчання життя.

"Європейська економіка все ще перебуває в стані високої невизначеності та волатильності (показник, який характеризує тенденції зміни ринкових цін і доходів впродовж певного часу). Перемир’я насправді не дотримується, знову спостерігаються блокади Ормузької протоки. Все це, звісно, має свої наслідки. Але загалом ми бачимо, що європейська економіка виявляє стійкість перед обличчям цього шоку з постачанням нафти та газу", – зазначив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Ввечері 7 липня Сполучені Штати завдали ударів по понад 80 цілях в Ірані у відповідь на серію обстрілів торгових суден Іраном в Ормузькій протоці. Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.

8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій, підписана минулого місяця, фактично втратила чинність.

Тоді ж Трамп пригрозив "великою атакою" по іранській критичній інфраструктурі.