В Европе опасаются новой экономической неопределённости из-за обострения на Ближнем Востоке

Экономика Европы оказалась перед лицом новой волны неопределённости после заявлений президента США Дональда Трампа о прекращении перемирия между США и Ираном.

Об этом пишет Bloomberg, передаёт "Европейская правда".

Обострение ситуации уже привело к росту цен на нефть, усилило инфляционные риски и ухудшило настроения инвесторов.

Министр финансов Нидерландов Элко Хейнен заявил, что когда цены на энергоносители растут, на экономику оказывается дополнительное давление.

В Европейском центральном банке также опасаются, что новое подорожание энергоносителей может вынудить регулятора вновь повышать процентные ставки.

В частности, глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что после последних событий ЕЦБ фактически "вернулся к исходной точке" в своих оценках экономической ситуации.

Как отмечается, в прошлом месяце инфляция в еврозоне снизилась до 2,8%, в значительной степени благодаря удешевлению энергоносителей. Однако новый рост нефтяных котировок может свести этот положительный эффект на нет и усилить риски "эффектов второго круга", когда работники будут требовать более высоких зарплат из-за удорожания жизни.

"Европейская экономика по-прежнему находится в состоянии высокой неопределенности и волатильности (показатель, характеризующий тенденции изменения рыночных цен и доходов в течение определенного времени). Перемирие на самом деле не соблюдается, вновь наблюдаются блокады Ормузского пролива. Все это, конечно, имеет свои последствия. Но в целом мы видим, что европейская экономика демонстрирует устойчивость перед лицом этого шока, связанного с поставками нефти и газа", – отметил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Вечером 7 июля Соединенные Штаты нанесли удары по более чем 80 целям в Иране в ответ на серию обстрелов торговых судов Ираном в Ормузском проливе. Также во вторник Министерство финансов США отозвало лицензию, позволявшую Тегерану продавать нефть по всему миру в рамках меморандума о взаимопонимании.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что рамочное соглашение с Ираном о прекращении боевых действий, подписанное в прошлом месяце, фактически утратило силу.

Тогда же Трамп пригрозил "масштабной атакой" по критически важной инфраструктуре Ирана.