Зеленский анонсировал в ближайшие дни встречу во Франции по антибаллистике

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие дни во Франции состоится первая встреча, посвященная проекту украинской противоракетной системы "Фрея".

Об этом он сообщил во время онлайн-встречи с представителями СМИ, пишет "Европейская правда".

По словам Зеленского, этот проект – украинская противоракетная система, которая должна стать аналогом Patriot в плане сбивания баллистических целей.

"Это европейская модель. Наша первая встреча в этом направлении состоится во Франции. И это произойдет в ближайшее время. Мы обязательно публично об этом сообщим", – сказал украинский президент.

Он отметил, что если лидеры и компании, которым будет представлен этот проект, поддержат "Фрейю" – она "начнет жить".

"Цель номер один – это противоракетная оборона. И "Фрейя" может помочь Украине в первую очередь (...) А также, что важно, мы поделимся этой идеей со всеми партнерами, прежде всего с европейцами, которые помогали Украине во время этой войны", – добавил Зеленский.

7 июля Зеленский заявил, что Украина готовит первую встречу "антибаллистической коалиции".

Также Зеленский рассказал конгрессменам США о нехватке перехватчиков для Patriot.

В то же время в НАТО считают, что перехватчиков баллистических ракет никогда не будет достаточно.