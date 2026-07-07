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Посадовиця НАТО: перехоплювачів балістики ніколи не буде достатньо, треба інші рішення

Новини — Вівторок, 7 липня 2026, 19:52 — Іванна Костіна, з Анкари

У НАТО вважають, що з огляду на нестачу засобі для збиття балістики, потрібно шукати інші способи боротьби з нею.

Про це журналістам заявила високопосадовиця НАТО на полях саміту НАТО в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

Вона висловила побажання, щоб внески країн-партнерів були такими, щоб забезпечувався постійний і передбачуваний потік перехоплювачів через програму PURL в Україну.

За словами посадовиці, внески в цю схему є справді надійним способом забезпечити Україну ракетами для Patriot. Іншим способом є двосторонні домовленості, коли країни на двосторонньому рівні вирішують надати щось зі своїх запасів, оцінивши всі ризики вичерпання власних запасів.

"Скажу вам, що перехоплювачів ніколи не буде достатньо, щоб впоратися з потребою протидії балістичним ракетам, тож, безумовно, є й інші способи, якими українці мають вирішувати цю проблему", – заявила вона.

При цьому високопосадовиця відзначила успішні кроки України у цій сфері, зокрема, кампанію ударів середньої та глибокої дальності.

"Вони досить успішно вражають промислову інфраструктуру, що виробляє компоненти ракет, вражають російські повітряні сили, вражають інфраструктуру управління та зв’язку, а також застосовують власні інновації. Ведуться роботи з розширення масштабів виробництва", – сказала вона.

"Нам потрібно думати про використання запасів там, де це можливо, але найголовніше – ми маємо сприяти зростанню", – додала посадовиця.

Як повідомлялося, Україна веде переговори про зустріч анонсованої раніше коаліції щодо виробництва антибалістики у Європі.

Це будуть перші переговори у такому форматі. Ідея створення такої коаліції вперше публічно прозвучала у травні, коли відбулася зустріч на рівні радників, присвячена формуванню коаліції. На той час йшлося про виробництво антибалістики у Європі, але невідомо, чи не буде розширений формат також на постачання перехоплювачів Patriot для України.

Раніше Зеленський анонсував "важливу подію" для планів щодо нової антибалістичної системи, але про результати не повідомлялося.

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