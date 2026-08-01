Зеленский заявил о сбитии лишь 1 баллистической ракеты и обратился к партнерам

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа из-за нехватки ракет для комплексов Patriot украинским ВВС удалось сбить лишь одну из 27 российских баллистических ракет, и призвал партнеров предоставить средства для противодействия баллистическим ракетам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", президент сообщил в соцсетях.

По словам главы государства, этой ночью россияне выпустили по Украине 35 ракет, из них 27 баллистических, и 185 ударных дронов различных типов.

"Главная цель – Киев. Но наносили удары и по Днепровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областям. Только одну баллистическую ракету сегодня ночью удалось сбить просто потому, что нет ракет для "Патриотов", – написал Зеленский.

Именно такой дефицит средств противоракетной обороны, добавил президент, только поощряет Россию наносить такие удары, угрожающие жизни людей.

"Очень важно, чтобы партнеры услышали: эти средства нужны не где-то на складах на случай возможных сценариев, а здесь и сейчас, чтобы российскую войну можно было сдержать и остановить в Украине. Каждый пакет с противоракетной системой спасает жизни наших людей. И каждая ночь, когда её нет, приводит к жертвам", – написал Зеленский.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия этой ночью устроила настоящий ад в Киеве, и подчеркнул необходимость срочного укрепления украинской ПВО.

По сообщению The Atlantic, во время закрытых переговоров в Белом доме 28 июля президент Владимир Зеленский попросил предоставить Украине разрешение использовать систему Starlink на территории России для поражения пусковых установок баллистических ракет.

В начале июля на полях саммита НАТО президент США сказал Зеленскому, что Штаты предоставят Украине право производить ракеты для Patriot.

Позже Трамп пояснил, что США "должны быть очень осторожными" в этом вопросе.