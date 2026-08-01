Глава МИД Эстонии после очередного обстрела Украины: Россия понимает только язык силы

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна после российского обстрела Украины в ночь на 1 августа призвал усилить давление на РФ и увеличить поддержку Украины.

Об этом дипломат написал в социальной сети X, сообщает "Европейская правда".

Россия продолжает свою кампанию разрушений против Украины, подчеркнул министр.

Он выразил солидарность с Литвой после того, как её посольство в Киеве пострадало в результате ночных ударов.

"Атака, произошедшая в считанных метрах от дипломатического представительства, еще раз подчеркивает, что Россия не заинтересована в мире. Единственный язык, который понимает Россия, – это сила. Мы должны усилить давление с помощью более жестких санкций, привлечь Россию к ответственности и увеличить военную поддержку Украины", – написал Цахкна.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в ночь на 1 августа из-за дефицита ракет для комплексов Patriot украинским воздушным силам удалось сбить лишь 1 из 27 российских баллистических ракет, и призвал партнеров предоставить средства для противодействия баллистическим ракетам.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия этой ночью устроила настоящий ад в Киеве, и подчеркнул необходимость срочного укрепления украинской ПВО.