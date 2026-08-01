Три страны ЕС продолжают бороться с масштабными лесными пожарами

В субботу лесные пожары, раздутые сильными ветрами, охватили многочисленные районы Греции, в частности окрестности Афин, где продолжаются масштабные операции по тушению пожаров и экстренная эвакуация, тогда как в некоторых районах Испании и Франции ситуация вновь ухудшилась.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Этим летом Европу опустошили лесные пожары после периода последовательных рекордных тепловых волн и недостатка осадков. Деревни во Франции и Испании были уничтожены, а сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и места отдыха.

Пожары, усиленные штормовыми ветрами, вспыхнули по всей Греции, где до недавнего времени наблюдалось меньше периодов жары и относительно спокойный пожарный сезон.

Во Франции пожар в горном юго-восточном департаменте Вар, который три дня назад удалось взять под контроль, в пятницу вновь разгорелся, охватив за шесть часов более 1 000 гектаров.

В течение ночи было эвакуировано почти 2 500 человек, а в субботу пожарные привлекли подкрепление, поскольку ожидалось, что ветер усилится и затруднит ⁠работу по тушению пожара.

В субботу, через два дня после того, как правительство объявило об окончании чрезвычайного положения на национальном уровне, вызванного огромными пожарами в центральных провинциях страны, Испания продолжала бороться с несколькими очагами лесных пожаров.

Ситуация ухудшилась в северной провинции Леон, где, по данным властей, в пятницу вечером вспыхнул новый пожар, ещё один оставался активным, а третий развивался благоприятно. В соседней провинции Самора ситуация с пожаром, уничтожившим около 11 000 гектаров, улучшилась настолько, что 14 эвакуированных городов смогли возобновить работу, а ограничения были отменены.

В восточной провинции Кастельон пожар в Валь-д’Уйшо был стабилизирован на седьмой день после того, как он уничтожил почти 10 000 гектаров, что позволило всем эвакуированным жителям вернуться домой. Полиция заявила, что подозревает поджог после обнаружения двух отдельных очагов возгорания.

Крупные пожары в центральных регионах Мадрида и Авилы, уничтожившие более 70 000 гектаров, были стабилизированы, хотя новое возгорание вблизи водохранилища Сан-Хуан было потушено в пятницу.

Греческие власти объявили на субботу предупреждение о чрезвычайной ситуации для нескольких районов и предупредили о чрезвычайном риске лесных пожаров в регионах Аттика и Эвбея. Более 300 пожарных, 92 пожарных машины, тяжелая техника и самолеты продолжают бороться с пожаром в регионе Беотия, где более 200 человек из города Агиос Василеос, расположенного примерно в 80 километрах к северо-западу от Афин, пришлось эвакуировать по морю.

Еще 12 человек, спасавшихся от того же пожара, были эвакуированы с пляжа в Порто-Гермено патрульными катерами греческой береговой охраны и судами пожарной службы.

В течение ночи тушение пожаров также продолжалось в регионах Арголида и Арта.

31 июля украинская пожарная бригада в составе 70 человек отправилась во Францию, чтобы помочь в борьбе с лесными пожарами. Глава МВД Иван Выговский сообщил, что эта поддержка оказывается в рамках Механизма гражданской защиты ЕС.

Это впервые в истории Украина использовала Механизм гражданской защиты ЕС в статусе поставщика помощи.