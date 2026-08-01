Сотни тысяч человек вышли на прайды в Гамбурге и Амстердаме

Сотни тысяч человек собрались на улицах Гамбурга и Амстердама, чтобы принять участие в мероприятиях прайда – через неделю после теракта в Берлине, когда на участников прайда совершили наезд на автомобиле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Сотни тысяч людей собрались в Гамбурге на демонстрацию по случаю Дня Кристофер-Стрит (CSD). Они собрались у станции метро "Любекер Штрассе" и начали марш через район Санкт-Георг в направлении центра города. Шестьдесят грузовиков служили мобильными сценами для предприятий, объединений, политических партий и протестантской церкви. Девиз мероприятия звучал так: "Солидарность с квир-сообществом. Выражаем свою позицию – за будущее без страха!"

фото dpa

Во второй половине дня организаторы из ассоциации "Гамбургский Прайд" и полиция пришли к соглашению, что в акции приняли участие 300 000 человек – по словам организаторов, это рекордное количество. Атмосфера была мирной и радостной, сообщил пресс-секретарь после начала демонстрации. Инцидентов не произошло.

Через неделю после смертоносного нападения на подобное мероприятие в Берлине гамбургская полиция пересмотрела план обеспечения безопасности мероприятия, задействовав в два раза больше полицейских, чем во время прошлогодней демонстрации.

В субботу в Амстердаме также проходит традиционный "Парад на каналах" с участием 80 красочно украшенных лодок – одно из главных событий World Pride этого года. Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал молодых представителей ЛГБТ-сообщества, присутствовавших на мероприятии, открыто заявлять о своей сексуальной ориентации и идентичности.

"Каминг-аут" – это нелегко, но как только вы сделаете этот шаг, всё станет только лучше", – сказал Йеттен. 39-летний Йеттен является самым молодым премьер-министром Нидерландов и первым открытым геем.

Амстердамский парад – это замечательный праздник, наполненный свободой и весельем, отметил Йеттен. В то же время важно протестовать против враждебности. "Мы увидели это на примере нападения в Берлине на прошлой неделе", – отметил Йеттен.

Многодневный "World Pride" считается крупнейшим событием для мирового ЛГБТ-сообщества и впервые проходит в Нидерландах. Организаторы ожидали около 500 000 посетителей только на амстердамский парад на лодках. Парады также планировались в британском приморском курорте Брайтоне и в других городах.

В минувшую субботу в Берлине исламистский нападавший Абдул Баллут наехал на автомобиле на нескольких человек и напал на других, вероятно, с мачете. Погибла женщина из Польши, а 31 человек получил ранения, некоторые из них – серьезные. В воскресенье вечером 21-летнего нападавшего застрелила полиция.