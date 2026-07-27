Поліція застрелила нападника на ЛГБТ-прайд у Берліні

Німецька поліція увечері 26 липня застрелила підозрюваного у смертельному наїзді автомобіля на учасників ЛГБТ-прайду в Берліні.

Про це йдеться в заяві поліції Берліна в Х, повідомляє "Європейська правда".

Правоохоронці виявили підозрюваного близько 18:00 в неділю на садових ділянках у районі Берлін-Шпандау.

У заяві поліції зазначено, що 21-річний кинувся з холодною зброєю на поліцейських-спецпризначенців, а ті у відповідь застосували вогнепальну зброю.

"Чоловік зазнав унаслідок цього смертельних поранень і помер на місці. Розслідування триває", – додали правоохоронці німецької столиці.

Нагадаємо, ввечері 25 липня у Берліні одна людина загинула, а 16 осіб отримали травми після того, як автомобіль в'їхав у натовп під час одного з найбільших у Європі заходів ЛГБТ+.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що німецькі слідчі класифікують смертельний наїзд автомобіля на учасників прайду в Берліні як ісламістський теракт.