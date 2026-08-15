Качинський заявив про "незаконні розкопки" на місцях колишніх польських сіл в Україні

Лідер партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив про нібито незаконні розкопки на місцях колишніх польських сіл на території України.

Про це він заявив у п’ятницю, 14 серпня, цитує Onet, пише "Європейська правда".

Качинський заявив, що в історично-географічній області на заході України, яку Польща називала "Східною Галичиною" начебто проводяться "незаконні розкопки".

"Незаконні розкопки на місцях колишніх польських сіл у Східній Галичині дійсно відбуваються", – зазначив він.

Качинський стверджує, що "зневага до останків померлих та розкрадання коштовностей жертв (...) так званими "чорними копачами" з метою фінансової вигоди, як повідомляється, відбувається з мовчазної згоди місцевої української влади".

Він повідомив, що його партія звернеться "до найважливіших державних органів Республіки Польща, зокрема до Міністерства закордонних справ".

"Ми вимагатимемо пояснень та реакції на цю злочинну діяльність", – заявив він.

Втім, наразі незрозуміло, про які саме випадки чи інциденти заявив Качинський.

Варто зазначити, що лише 7 серпня польський Інститут національної пам’яті оголосив про завершення робіт з ексгумації жертв Волинської трагедії у двох колишніх селах на Волині.

Минулого року Україна після кількарічної перерви відновила можливість проведення пошукових робіт і ексгумацій польських жертв на своїй території. Відтоді вдалося ексгумувати та перепоховати жертв трагічних подій XX століття в Пужниках, а також останки польських військових, загиблих під час вересневої кампанії 1939 року.