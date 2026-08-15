Качиньский заявил о "незаконных раскопках" на местах бывших польских деревень в Украине

Лидер партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил о якобы незаконных раскопках на местах бывших польских деревень на территории Украины.

Об этом он заявил в пятницу, 14 августа, как цитирует Onet, пишет "Европейская правда".

Качиньский заявил, что в историко-географической области на западе Украины, которую Польша называла "Восточной Галицией", якобы проводятся "незаконные раскопки".

"Незаконные раскопки на местах бывших польских деревень в Восточной Галиции действительно имеют место", – отметил он.

Качиньский утверждает, что "неуважение к останкам умерших и хищение драгоценностей жертв (...) так называемыми "черными копателями" с целью финансовой выгоды, как сообщается, происходит с молчаливого согласия местных украинских властей".

Он сообщил, что его партия обратится "к важнейшим государственным органам Республики Польша, в частности к Министерству иностранных дел".

"Мы будем требовать объяснений и реакции на эту преступную деятельность", – заявил он.

Впрочем, пока неясно, о каких именно случаях или инцидентах заявил Качиньский.

Стоит отметить, что лишь 7 августа польский Институт национальной памяти объявил о завершении работ по эксгумации жертв Волынской трагедии в двух бывших селах на Волыни.

В прошлом году Украина после многолетнего перерыва возобновила возможность проведения поисковых работ и эксгумаций польских жертв на своей территории. С тех пор удалось эксгумировать и перезахоронить жертв трагических событий XX века в Пужниках, а также останки польских военных, погибших во время сентябрьской кампании 1939 года.