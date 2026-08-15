В Ірані відкинули заяви Трампа щодо планів оголосити Ормузьку протоку територією США

В Ірані відповіли на заяви американського президента Дональда Трампа щодо того, що він планує оголосити Ормузьку протоку територією США.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Напередодні Трамп заявив, що планує оголосити Ормузьку протоку територією США після того, як Сполучені Штати "завершать розгром Ірану".

"Ормузьку протоку неможливо захопити за допомогою твіту, авіаносця, виконавчого указу чи передвиборчої промови. Іран не боїться погроз і не піддається залякуванню демонстрацією сили", – заявив Гарібабаді.

Він додав, що протока буде закрита або відкрита "виключно за рішенням Ірану".

Нагадаємо, Трамп у середу, 12 серпня, заявив, що Сполучені Штати повністю контролюють Ормузьку протоку. А перед тим він заявив, що військові США нібито очистили від мін Ормузьку протоку і контролюють її "на 100%".

Після цього в іранському центральному військовому командуванні заперечили заяви американського президента.