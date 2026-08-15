В Иране отвергли заявления Трампа о планах объявить Ормузский пролив территорией США

В Иране отреагировали на заявления американского президента Дональда Трампа о том, что он планирует объявить Ормузский пролив территорией США.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, как сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Накануне Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США после того, как Соединённые Штаты "завершат разгром Ирана".

"Ормузский пролив невозможно захватить с помощью твита, авианосца, исполнительного указа или предвыборной речи. Иран не боится угроз и не поддается запугиванию демонстрацией силы", – заявил Гарибабади.

Он добавил, что пролив будет закрыт или открыт "исключительно по решению Ирана".

Напомним, Трамп в среду, 12 августа, заявил, что Соединённые Штаты полностью контролируют Ормузский пролив. А перед этим он заявил, что военные США якобы очистили от мин Ормузский пролив и контролируют его "на 100%".

После этого в иранском центральном военном командовании опровергли заявления американского президента.