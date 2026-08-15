В Латвии завершили взрывные работы по обезвреживанию сбитого дрона

В субботу, 15 августа, в Латвии, в муниципалитете Балви, завершились работы по подрыву с целью нейтрализации беспилотного летательного аппарата, сбитого над территорией Латвии накануне.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы (NBS), цитирует Delfi, передает "Европейская правда".

Напомним, ночью 14 августа над восточными районами Латвии объявили воздушную тревогу, впоследствии сообщили о сбивании дрона-нарушителя истребителем.

NBS планировали нейтрализовать беспилотник в тот же день вечером, однако в субботу, 15 августа, стало известно, что операция была проведена позже.

Накануне в Латвии сообщили, что дрон сбил итальянский истребитель, патрулирующий над Балтией в рамках миссии НАТО.

В НАТО, комментируя последние инциденты с дронами в Латвии и Румынии, заявили, что Альянс круглосуточно готов реагировать на угрозы.