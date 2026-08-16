У Франції прокуратура розслідує кібератаку, яка спричинила витік даних майже 700 тисяч осіб

Прокуратура Парижа заявила про початок розслідування після хакерської атаки на платформу податкової служби, яка торкнулася 678 000 облікових записів.

Про це у прокуратурі повідомили телеканалу BFMTV, пише "Європейська правда".

Кіберпідрозділ прокуратури Парижа розпочав розслідування після кібератаки, яка зачепила майже 700 000 користувачів податкової адміністрації.

Розслідування, зокрема, стосується "незаконного викрадення даних, що містяться в системі автоматизованої обробки персональних даних, впровадженій державою".

У прокуратурі також зазначили, що йдеться про участь у злочинному угрупованні з метою підготовки злочину, що карається позбавленням волі на строк не менше п’яти років, та незаконний доступ і перебування в системі автоматизованої обробки даних у складі організованої злочинної групи.

Про те, що кібератака на Головне управління державних фінансів Франції (DGFiP) могла призвести до витоку даних 678 000 користувачів, стало відомо у п’ятницю, 14 серпня.

Амелі Вердьє, керівниця DGFiP, заявила, що хакери отримали доступ до даних фізичних осіб про оподатковуваний дохід, сімейний коефіцієнт та податок, утриманий у джерела. Щодо підприємств, то йдеться про "дані, менш чутливі, ніж у приватних осіб", зокрема номер SIREN, адресу підприємства та представника.

Раніше DGFiP повідомила, що встановить прямий контакт з кожним із постраждалих від кібератаки, щоб поінформувати їх про дані, які їх стосуються, та, за необхідності, про заходи обережності, яких слід вжити.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо про кібератаку на Національний інститут статистики і економічних досліджень Франції (INSEE), яка призвела до витоку персональних даних 12 800 осіб чинних та колишніх працівників відомства.

У квітні Національне агентство з питань безпеки документів Франції (ANTS) зазнало масштабної кібератаки та викрадення даних. Підозрюваним у цій справі є 15-річний підліток.

У відповідь на інцидент французький уряд виділив 200 мільйонів євро на модернізацію та посилення захисту різних цифрових послуг держави.