Во Франции прокуратура расследует кибератаку, приведшую к утечке данных почти 700 тысяч человек

Прокуратура Парижа заявила о начале расследования после хакерской атаки на платформу налоговой службы, затронувшей 678 000 учетных записей.

Об этом в прокуратуре сообщили телеканалу BFMTV, пишет "Европейская правда".

Киберподразделение прокуратуры Парижа начало расследование после кибератаки, затронувшей почти 700 000 пользователей налоговой администрации.

Расследование, в частности, касается "незаконного похищения данных, содержащихся в системе автоматизированной обработки персональных данных, внедренной государством".

В прокуратуре также отметили, что речь идет об участии в преступной группировке с целью подготовки преступления, наказуемого лишением свободы на срок не менее пяти лет, а также о незаконном доступе и пребывании в системе автоматизированной обработки данных в составе организованной преступной группы.

О том, что кибератака на Главное управление государственных финансов Франции (DGFiP) могла привести к утечке данных 678 000 пользователей, стало известно в пятницу, 14 августа.

Амели Вердье, руководительница DGFiP, заявила, что хакеры получили доступ к данным физических лиц о налогооблагаемом доходе, семейном коэффициенте и налоге, удержанном у источника. Что касается предприятий, то речь идет о "данных, менее конфиденциальных, чем у частных лиц", в частности о номере SIREN, адресе предприятия и представителя.

Ранее DGFiP сообщила, что установит прямой контакт с каждым из пострадавших от кибератаки, чтобы проинформировать их о касающихся их данных и, при необходимости, о мерах предосторожности, которые следует принять.

Напомним, в конце июня стало известно о кибератаке на Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (INSEE), которая привела к утечке персональных данных 12 800 действующих и бывших сотрудников ведомства.

В апреле Национальное агентство по безопасности документов Франции (ANTS) подверглось масштабной кибератаке и краже данных. Подозреваемым по этому делу является 15-летний подросток.

В ответ на инцидент французское правительство выделило 200 миллионов евро на модернизацию и усиление защиты различных цифровых услуг государства.