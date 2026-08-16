Понад сотню мігрантів було заарештовано у спробах прорватися до іспанської Сеути

Поліція Марокко затримала щонайменше 111 людей, які намагалася незаконно проникнути до іспанського анклаву Сеута цієї суботи.

Про це повідомляє Sky News, передає "Європейська правда".

Марокканська поліція заблокувала спробу прориву мігрантів до Сеути через два тижні після того, як понад 72 000 людей вторглися до іспанського анклаву в північній Африці.

Джерело в міністерстві внутрішніх справ Марокко повідомило, що майже всі заарештовані в суботу – 109 осіб – були вихідцями з країн Африки на південь від Сахари. Двоє інших були марокканцями. Їх затримали у Фнідеку, марокканському місті біля Сеути.

За даними іспанських ЗМІ, тамтешня поліція застосувала сльозогінний газ для розгону людей на пагорбах приблизно за дві милі від кордону.

У Сеуті іспанські солдати охороняли супермаркети, поки поліція патрулювала головні вулиці. Зазначається, що у місті було спокійніше, ніж у дні після масштабної спроби перетину кордону 30 липня.

Днями міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес запевнив у готовності Марокко до негайного повернення без жодних умов всіх мігрантів, які нелегально перетнули або бажають перетнути іспанський кордон у Сеуті.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки