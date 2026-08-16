Более сотни мигрантов были арестованы при попытках прорваться в испанскую Сеуту

Полиция Марокко задержала не менее 111 человек, которые в эту субботу пытались незаконно проникнуть в испанский анклав Сеута.

Об этом сообщает Sky News, передает "Европейская правда".

Марокканская полиция пресекла попытку прорыва мигрантов в Сеуту через две недели после того, как более 72 000 человек вторглись в испанский анклав в Северной Африке.

Источник в министерстве внутренних дел Марокко сообщил, что почти все арестованные в субботу – 109 человек – были выходцами из стран Африки к югу от Сахары. Двое других были марокканцами. Их задержали в Фнидеке, марокканском городе недалеко от Сеуты.

По данным испанских СМИ, местная полиция применила слезоточивый газ для разгона людей на холмах примерно в двух милях от границы.

В Сеуте испанские солдаты охраняли супермаркеты, пока полиция патрулировала главные улицы. Отмечается, что в городе было спокойнее, чем в дни после масштабной попытки пересечения границы 30 июля.

На днях министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заверил в готовности Марокко к немедленному возвращению без каких-либо условий всех мигрантов, которые нелегально пересекли или желают пересечь испанскую границу в Сеуте.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки