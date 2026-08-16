Литва не розглядає можливість виходу з МКС на тлі застережень США

Міністерство юстиції Литви заявило, що країна не розглядає можливості виходу з Міжнародного кримінального суду (МКС) на тлі планів США "демонтувати" цю установу.

Про це Міністерство повідомило у коментарі LRT, пише "Європейська правда".

Ця заява пролунала після того, як ЗМІ, посилаючись на джерела, повідомили, що американські посадовці передали Литві інформацію про те, що "питання МКС є особливо актуальним для держав, у яких дислоковані військові США". Згідно з повідомленнями, Штати прямо не погрожували вивести свій контингент, якщо Литва залишиться членом суду.

У Міністерстві юстиції заявили, що не мають інформації про подібні застереження з боку Вашингтона.

"Міністерству юстиції відомо лише про повідомлення, оприлюднене Державним департаментом США 13 липня 2026 року, в якому США закликають своїх партнерів не визнавати юрисдикцію МКС щодо американських посадовців та військовослужбовців. Це питання можна вирішувати за допомогою інших засобів та рішень міжнародного права. Питання виходу з МКС у Литві не розглядається", – зазначило відомство.

"Міністерство юстиції не має даних про прямі та конкретно адресовані Литві будь-які прохання чи звернення партнерів із США, пов’язані з призупиненням членства в системі Римського статуту, що засновує МКС, або з виходом із неї", – додали в Міністерстві.

Як відомо, 13 липня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців. Серед заходів, анонсованих Рубіо, є заклик до країн, які користуються перевагами "парасольки безпеки" США, відкинути повноваження МКС щодо притягнення до відповідальності американських посадовців та військовослужбовців.

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