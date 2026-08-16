Литва не рассматривает возможность выхода из МУС на фоне предостережений США
Министерство юстиции Литвы заявило, что страна не рассматривает возможность выхода из Международного уголовного суда (МУС) на фоне планов США "демонтировать" эту организацию.
Об этом министерство сообщило в комментарии LRT, пишет "Европейская правда".
Это заявление прозвучало после того, как СМИ, ссылаясь на источники, сообщили, что американские чиновники передали Литве информацию о том, что "вопрос МУС является особенно актуальным для государств, в которых дислоцированы военные США". Согласно сообщениям, США прямо не угрожали вывести свой контингент, если Литва останется членом суда.
В Министерстве юстиции заявили, что не располагают информацией о подобных предостережениях со стороны Вашингтона.
"Министерству юстиции известно лишь о заявлении, обнародованном Государственным департаментом США 13 июля 2026 года, в котором США призывают своих партнеров не признавать юрисдикцию МУС в отношении американских должностных лиц и военнослужащих. Этот вопрос можно решать с помощью других средств и решений международного права. Вопрос о выходе из МУС в Литве не рассматривается", – отметило ведомство.
"Министерство юстиции не располагает данными о прямых и конкретно адресованных Литве каких-либо просьбах или обращениях партнеров из США, связанных с приостановкой членства в системе Римского статута, на котором основан МУС, или с выходом из нее", – добавили в министерстве.
Как известно, 13 июля государственный секретарь США Марко Рубио объявил о начале масштабной кампании, направленной на то, чтобы Международный уголовный суд не мог преследовать американцев. Среди мер, анонсированных Рубио, есть призыв к странам, пользующимся преимуществами "зонтика безопасности" США, отвергнуть полномочия МУС по привлечению к ответственности американских чиновников и военнослужащих.
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