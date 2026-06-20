На заході Німеччини 10 людей постраждали через влучання блискавки

Дев’ять людей постраждали внаслідок влучання блискавки на території наметового містечка у німецькій землі Баден-Вюртенберг, в іншому місці від влучання блискавки постраждала жінка.

Про це повідомляють SWR і Tagesschau, пише "Європейська правда".

Нещасний випадок стався вночі 20 червня у місті Раштатт, що розташоване під кордоном з Францією.

Під час сильної грози в ніч на суботу блискавка влучила на території наметового містечка біля спортивного поля, де проходять змагання з гандболу. У той час частина людей, які там перебували, намагалися міцніше закріпити намети, які здувало вітром.

Внаслідок влучання блискавки постраждали вісім дорослих і 13-річна дитина, з них один – серйозно, проте загрози для його життя немає. Шістьох постраждалих госпіталізували.

dpa / EinsatzReport24 / picture alliance

Через ще один удар блискавки в районі міста Ройтлінген постраждала жінка, що йшла через стадіон.

Як уточнює Tagesschau, сильній грозі передувала 35-градусна спека. Вечірня негода наробила шкоди у багатьох районах регіону, спричинивши падіння дерев і локальні підтоплення та, серед іншого, призвела до зупинки фестивалю в районі міста Тутлінген.

Частина домогосподарств в районі міста Ройтлінген залишились без світла через два влучання блискавки.

У суботу в регіоні знову очікується спека та, увечері, нові сильні грози. Німецьке метеорологічне агентство DWD припускає, що протягом суботи-понеділка температури можуть встановити нові спекотні рекорди.

У травні блискавка влучила в групу туристів в горах у Польщі.

У червні на Монблані рятували двох польських альпіністів, які потрапили під удар блискавки.