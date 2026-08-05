У Німеччині удар блискавки розділив одне з міст на дві частини

Удар блискавки вивів з ладу шлагбауми на двох залізничних переїздах у баварському місті Гарбург, що фактично розділило місто на дві частини.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані поліції, пише "Європейська правда".

Як зазначили правоохоронці, постраждалі дороги є єдиними прямими сполученнями між західною та східною частинами Гарбурга, і тепер ними неможливо проїхати на автомобілі.

Мешканцям тепер доводиться об’їжджати кілька кілометрів, а дорожні служби в середу вранці працювали над організацією об’їзних маршрутів.

Поки що невідомо, коли буде усунено пошкодження. Поліція повідомила, що перебої в русі можуть тривати до ранкової години пік.

Технічного спеціаліста компанії Deutsche Bahn було повідомлено, однак ремонт може зайняти деякий час через численні інші несправності, спричинені погодними умовами.

До того часу шлагбауми залишатимуться закритими. Поліція також попередила водіїв не користуватися неофіційними об’їзними шляхами та не намагатися об’їжджати опущені шлагбауми.

Повідомляли, що через негоду на півдні Німеччини 16-17 липня загинула людина, матеріальні збитки сягнули сотень тисяч євро.

А у травні блискавка влучила в групу туристів в горах у Польщі.