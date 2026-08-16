Во Франции от удара молнии загорелась колокольня церкви

Вечером в субботу в одном из сел на юго-западе Франции удар молнии в колокольню церкви стал причиной пожара.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Во время вечерней грозы 15 августа в деревне Сен-Сальваду, расположенной в юго-западном департаменте Аверон, около 21 часа молния ударила в колокольню местной церкви. После этого начался пожар с открытым пламенем.

Пожарные прибыли достаточно быстро, к 2 часам ночи пожар ликвидировали.

Верхняя часть колокольни существенно повреждена, её шпиль обрушился. Внутри здание почти не пострадало.

В Германии в начале августа удар молнии "разделил на две части" город, выведя из строя шлагбаумы железнодорожного переезда.

В июне во время прохождения по Германии грозового фронта в результате удара молнии пострадали 10 человек.