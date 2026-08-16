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ЗМІ: спецпосланець Трампа проведе переговори з лідером ХАМАС

Новини — Неділя, 16 серпня 2026, 18:48 — Марія Ємець

Спецпосланець Трампа Джаред Кушнер зустрінеться у Єгипні з лідером угруповання ХАМАС – у межах спроб адміністрації "врятувати" план перемир’я, який відкинув Ізраїль.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела, пише "Європейська правда". 

За словами співрозмовника, новий лідер ХАМАС Халіл аль-Хайя має зустрітися з Кушнером та керівником Ради миру у неділю 16 серпня на території Єгипту. 

Наскільки відомо, до цього Кушнер зустрічався з ним лише один раз, для обговорення попередньої мирної угоди, на основі якої згодом відбулося звільнення ізраїльських заручників у секторі Гази. 

Після того у понеділок Кушнер і очільник Ради миру вирушать до Ізраїлю на переговори з прем’єром Біньяміном Нетаньягу. 

Нагадаємо, наприкінці липня Трамп заявив, що його Рада миру досягла "історичної угоди" про повне роззброєння ХАМАС та всіх інших бойових угруповань у секторі Гази. План з 15 пунктів передбачав поетапні кроки, у тому числі виведення ізраїльських сил із сектору. 

Згодом Нетаньягу відкинув угоду. Він наполягає, що Ізраїль не може виводити своїх військових із Гази до повного роззброєння ХАМАС. 

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