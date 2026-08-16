СМИ: специальный посланник Трампа проведет переговоры с лидером ХАМАС

Специальный посланник Трампа Джаред Кушнер встретится в Египте с лидером группировки ХАМАС – в рамках попыток администрации "спасти" план перемирия, который отверг Израиль.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

По словам собеседника, новый лидер ХАМАС Халил аль-Хайя должен встретиться с Кушнером и главой Совета мира в воскресенье, 16 августа, на территории Египта.

Насколько известно, до этого Кушнер встречался с ним лишь один раз для обсуждения предыдущего мирного соглашения, на основе которого впоследствии состоялось освобождение израильских заложников в секторе Газа.

После этого в понедельник Кушнер и глава Совета мира отправятся в Израиль на переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Напомним, в конце июля Трамп заявил, что его Совет мира достиг "исторического соглашения" о полном разоружении ХАМАС и всех других боевых группировок в секторе Газа. План из 15 пунктов предусматривал поэтапные шаги, в том числе вывод израильских сил из сектора.

Впоследствии Нетаньяху отклонил соглашение. Он настаивает, что Израиль не может выводить своих военных из Газы до полного разоружения ХАМАС.