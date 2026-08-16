Очільник Центрального командування США відвідав авіаносець з "деморалізованим" екіпажем

Очільник Центрального командування США вдруге за рік відвідав відряджений на близький схід авіаносець USS Abraham Lincoln, який перебуває на ротації довше стандартних термінів.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Очільник Центрального командування США, адмірал Бред Купер у межах останньої поїздки на Близький Схід знову завітав до екіпажу на авіаносці USS Abraham Lincoln, який на ротації вже майже 270 днів замість стандартних шести-семи місяців.

Він подякував військовим за "відданість та хоробрість" і зазначив, що їхня ротація увійде в історію як "одна з найбільш інтенсивних та значущих" у сучасності.

Купер завітав на авіаносець вдруге за цей рік. Попередній візит був у лютому.

Авіаносець прибув у регіон у січні та відтоді залучений до кампанії проти Ірану. Через активну участь в операції він не міг заходити у порти для перепочинку екіпажу. Почали з’являтися чутки, що серед військовослужбовців погіршується моральний дух через втому від тривалої ротації.

Зокрема, моряки анонімно нарікали на проблеми з системою водопостачання, дефіцит предметів гігієни та певний дефіцит продуктів. Двоє членів екіпажу через тяжкий психологічний стан нібито стрибнули за борт у спробі самогубства, але їх витягли.

Раніше у рекордній 10-місячній ротації опинився авіаносець USS Gerald R. Ford – його 326 днів у морі стали найтривалішим часом місії серед усіх сучасних авіаносців США, що позначилося на стані корабля.

Він пройшов деякі ремонти після пошкоджень, отриманих під час пожежі в пральні,, а також неодноразово мав проблеми з туалетами.