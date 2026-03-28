Найбільший авіаносець США зайшов у хорватський порт на ремонт

Найбільший у світі авіаносець Gerald R. Ford, який брав участь у військових операціях США на Близькому Сході, у суботу прибув до хорватського міста Спліт.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство AFP.

Журналісти агентства бачили, як судно прибувало в суботу вранці, прямуючи до порту. У посольстві США зазначили, що це було частиною "запланованого візиту до порту та технічного обслуговування".

Авіаносець покинув військово-морську базу на Криті на початку цього тижня після повернення туди через пожежу в пральні на борту, в результаті якої постраждали двоє членів екіпажу.

"Під час свого візиту авіаносець Gerald R. Ford прийме місцевих посадовців та ключових лідерів, щоб підкреслити міцний і тривалий союз між Сполученими Штатами та Хорватією", – заявило посольство.

Також повідомляється, що авіаносець зазнав значних проблем із системою туалетів під час перебування в морі. Американські ЗМІ повідомляють про засмічення та довгі черги до туалетів на кораблі.

Пожежа, яку гасили понад 30 годин, вплинула на близько 100 спальних місць.

Після того, як пожежа спалахнула, американські військові заявили, що шкоди двигунному відділенню корабля не завдано, і авіаносець повністю готовий до виконання своїх функцій.