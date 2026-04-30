WP: авіаносець США залишає Близький Схід після рекордно довгого бойового розгортання

Американський авіаносець USS Gerald R. Ford найближчими днями залишить Близький Схід і почне повернення додому після рекордно довгого перебування у морі, яке тривало 10 місяців.

Про це виданню The Washington Post розповіли американські посадовці, повідомляє "Європейська правда".

Gerald R. Ford – одним із трьох авіаносців у регіоні – іншими є USS George H.W. Bush та USS Abraham Lincoln.

Поки Gerald R. Ford перебуває в Червоному морі, George H.W. Bush та USS Abraham Lincoln діють в Аравійському морі, щоб забезпечити дотримання блокади США, спрямованої проти суден, що перевозять нафту або товари з іранських портів.

Не було чітко відомо, коли саме Gerald R. Ford залишить Близький Схід. Один з посадовців зазначив, що, ймовірно, його повернення додому у Вірджинію очікується приблизно в середині травня.

Станом на середу корабель перебував у розгортанні 309 днів – це рекорд за найдовший час перебування в морі будь-якого сучасного авіаносця США, що позначилося на стані корабля.

Він пройшов деякі ремонти після пошкоджень, отриманих під час пожежі в пральні, в результаті якої постраждали деякі моряки, а також корабель мав неодноразові проблеми з туалетами.

Очікується, що після повернення в порт корабель пройде капітальний ремонт та технічне обслуговування.

Зазвичай розгортання авіаносців триває шість або сім місяців, щоб кораблі дотримувалися графіків технічного обслуговування.

USS Gerald R. Ford, найновіший авіаносець ВМС, 24 червня залишив порт військово-морської бази Норфолк, щоб відплисти до Європи. Пізніше адміністрація Трампа наказала йому повернутися через Атлантику до Карибського басейну, де він брав участь у блокаді експорту нафти з Венесуели та захопленні президента Ніколаса Мадуро в січні.

Потім термін його розгортання було продовжено, і авіаносець відправили на Близький Схід для підтримки військових операцій США проти Ірану.

Тим часом, за даними ЗМІ, президенту США Дональду Трампу у четвер представлять доповідь з новими варіантами військових дій проти Ірану.