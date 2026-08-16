На Сицилії викрали з музею відомі полотна одного з митців доби Ренесансу

На італійському острові Сицилія ввечері у суботу сталось пограбування музею, під час якого винесли чотири полотна Антонелло да Мессіни.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда".

Близько 10-ї години вечора 15 серпня зловмисники пробралися у будівлю Регіонального музею Мессіни (MuMe) та викрали чотири полотна – три частини поліптиху Антонелло да Мессіни "Сан Грегоріо" і так зване "двостороннє полотно", де на одному боці зображено Діву Марію з Ісусом-немовлям, а на протилежному – Пієту.

Твори мистецтва вдалося винести попри те, що вони зберігалися у добре захищеному кейсі.

У музеї негайно спрацювала сигналізація, але злодії вочевидь добре знали, куди рухатись, і встигли зникнути до прибуття поліції. Під час втечі крадії загубили два полотна з поліптиху (початково вони зірвали з експозиції усі п’ять), їх знайшли вже за межами музею на вулиці.

Розслідування сфокусоване на дослідженні кадрів з камер спостереження та зборі відбитків пальців та інших слідів, які залишили після себе злодії.

Антонелло да Мессіна, який творив в середині XV сторіччя, вважається найвідомішим сицилійським митцем доби раннього Ренесансу.

Раніше цього тижня повідомили, що в Італії знайшли три картини, викрадені навесні з галереї у Пармі.

У Нідерландах оголосили вироки у справі про гучне пограбування музею Дренте, де з тимчасової експозиції винесли дакійські артефакти, власність Румунії. Майже все викрадене вдалось знайти і повернути до Бухареста.

У жовтні 2025 року злодії викрали з Лувру коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Викраденого так і не знайшли – крім того, що злочинці загубили під час втечі.