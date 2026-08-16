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На Сицилії викрали з музею відомі полотна одного з митців доби Ренесансу

Новини — Неділя, 16 серпня 2026, 20:14 — Марія Ємець

На італійському острові Сицилія ввечері у суботу сталось пограбування музею, під час якого винесли чотири полотна Антонелло да Мессіни.

Про це повідомляє Corriere della Sera, пише "Європейська правда". 

Близько 10-ї години вечора 15 серпня зловмисники пробралися у будівлю Регіонального музею Мессіни (MuMe) та викрали чотири полотна – три частини поліптиху Антонелло да Мессіни "Сан Грегоріо" і так зване "двостороннє полотно", де на одному боці зображено Діву Марію з Ісусом-немовлям, а на протилежному – Пієту. 

Твори мистецтва вдалося винести попри те, що вони зберігалися у добре захищеному кейсі. 

У музеї негайно спрацювала сигналізація, але злодії вочевидь добре знали, куди рухатись, і встигли зникнути до прибуття поліції. Під час втечі крадії загубили два полотна з поліптиху (початково вони зірвали з експозиції усі п’ять), їх знайшли вже за межами музею на вулиці. 

Розслідування сфокусоване на дослідженні кадрів з камер спостереження та зборі відбитків пальців та інших слідів, які залишили після себе злодії. 

Антонелло да Мессіна, який творив в середині XV сторіччя, вважається найвідомішим сицилійським митцем доби раннього Ренесансу. 

Раніше цього тижня повідомили, що в Італії знайшли три картини, викрадені навесні з галереї у Пармі. 

У Нідерландах оголосили вироки у справі про гучне пограбування музею Дренте, де з тимчасової експозиції винесли дакійські артефакти, власність Румунії. Майже все викрадене вдалось знайти і повернути до Бухареста. 

У жовтні 2025 року злодії викрали з Лувру коштовності, які належали Наполеону та імператриці Євгенії. Викраденого так і не знайшли – крім того, що злочинці загубили під час втечі.

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Італія інциденти
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