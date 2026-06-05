У Нідерландах оголосили вироки крадіям румунських скарбів з музею Дренте

У Нідерландах оголосили вироки трьом чоловікам за їхню роль у резонансному пограбуванні музею Дренте, коли з тимчасової експозиції поцупили дакійський золотий шолом і три браслети – власність Румунії.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

За результатами розгляду справи щодо пограбування музею Дренте суд встановив, що усі троє звинувачених спільно підготували цей вчинок і здійснили його у "складний і професійний спосіб".

Усім присудили по 47 місяців (майже 4 роки) позбавлення волі.

Оскільки двоє з підсудних уклали угоду зі слідством, що допомогло повернути майже всі викрадені артефакти, для них просили зменшений термін – 3,5 роки позбавлення волі. Для третього, який не пішов на угоду зі слідством, прокурори просили 5,5 років.

Нагадаємо, пограбування музею в нідерландському Ассені сталося у ранкові години 25 січня 2025 року. Зловмисники прорвалися до музею Дренте за допомогою вибухівки й винесли дакійський шолом і три стародавні золоті браслети, надані з Національного музею історії Румунії для тимчасової експозиції.

У вересні 2025 року Румунія отримала від Нідерландів компенсацію за вкрадені артефакти у розмірі страхової суми.

2 квітня розкрили, що майже усі скарби знайдено – крім одного браслета – та публічно показали їх, а невдовзі після того повернули Румунії.

Наприкінці квітня повернені артефакти показали громадськості у Румунії. Доля третього браслета досі невідома.