На Сицилии из музея похитили известные полотна одного из художников эпохи Ренессанса

На итальянском острове Сицилия вечером в субботу произошло ограбление музея, в ходе которого похитили четыре известных полотна Антонелло да Мессины.

Об этом сообщает Corriere della Sera, пишет "Европейская правда".

Около 10 часов вечера 15 августа злоумышленники проникли в здание Регионального музея Мессины (MuMe) и похитили четыре полотна – три части полиптиха Антонелло да Мессины "Сан-Грегорио" и так называемое "двустороннее полотно", на одной стороне которого изображена Дева Мария с младенцем Иисусом, а на противоположной – Пьета.

Картины удалось вынести, несмотря на то, что они хранились в хорошо защищенном кейсе.

В музее немедленно сработала сигнализация, но воры, очевидно, хорошо знали, куда идти, и успели скрыться до прибытия полиции. Во время побега они потеряли два полотна из полиптиха (изначально с экспозиции сорвали все пять), их нашли уже за пределами музея на улице.

Расследование сосредоточено на изучении записей с камер наблюдения, сборе отпечатков пальцев и других следов, оставленных ворами.

Антонелло да Мессина, творивший в середине XV века, считается самым известным сицилийским художником эпохи раннего Ренессанса.

Ранее на этой неделе сообщили, что в Италии нашли три картины, похищенные весной из галереи в Парме.

В Нидерландах вынесли приговоры по делу о громком ограблении музея Дренте, где из временной экспозиции похитили дакийские артефакты, принадлежащие Румынии. Почти всё похищённое удалось найти и вернуть в Бухарест.

В октябре 2025 года воры похитили из Лувра драгоценности, принадлежавшие Наполеону и императрице Евгении. Похищённое так и не нашли – за исключением того, что преступники потеряли во время побега.