В Польше напали на двоих детей из-за украинского языка – консульство

Генеральное консульство Украины в Гданьске сообщило, что в польском Быдгоще двое несовершеннолетних украинцев стали жертвами нападения из-за того, что разговаривали между собой на украинском языке.

Об этом дипломатическое представительство сообщило в Facebook, пишет "Европейская правда".

По данным дипмиссии, нападению подверглись 14-летняя девочка и 12-летний мальчик. Отмечается, что мужчина и женщина оскорбляли детей, использовали нецензурную лексику и угрожали им на почве национальной нетерпимости.

Впоследствии конфликт перерос в физическое насилие.

"Они вывернули руку ребенку, сломали игрушечный дрон и бросили обломки в мальчика, нанеся ему царапины", – говорится в заявлении.

Генеральное консульство Украины в Гданьске подчеркнуло, что держит дело под контролем, а консулы находятся на постоянной связи с матерью пострадавших.

Также отмечается, что после инцидента в полицию подали заявление. Правоохранители в настоящее время разыскивают лиц, причастных к нападению.

В консульстве подчеркнули, что физическому здоровью детей сейчас ничего не угрожает, однако они "перенесли сильный эмоциональный стресс".

"Мы решительно осуждаем любые проявления ксенофобии. Вопрос противодействия нетерпимости и обеспечения безопасности украинцев является одним из ключевых во время запланированной в ближайшие дни в консульстве встречи с руководством Поморского воеводства, мэрами городов и комендантами полиции. Мы не оставим этот случай без надлежащего правового реагирования", – добавили в дипломатической миссии.

Отметим, что в течение последних недель в Польше резко возросло количество нападений на украинцев. В частности, 8 августа сообщалось, что в польском Кракове 39-летний мужчина, который грубо оскорблял двух человек украинской национальности, самостоятельно явился в полицейский участок и был задержан.

Также депутат Европарламента, бывший кандидат на пост мэра Варшавы Тобиаш Бохенский заявил, что если партия "Право и Справедливость" придет к власти – то обеспечит депортацию украинских мужчин призывного возраста, которые не работают в Польше на законных основаниях.

В МВД Польши заявили, что такие заявления – это популизм.

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