На острове недалеко от Афин в результате масштабных пожаров погибли два человека

Днём 16 августа на греческом острове Саламин, расположенном недалеко от Афин, вспыхнули два пожара, в результате которых погибли два человека.

Об этом сообщил представитель пожарной службы, передает BBC, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что пожары вспыхнули "почти одновременно", и около 200 пожарных были задействованы, чтобы предотвратить их слияние.

Two people died and several others were injured as fast-moving wildfires swept through the Greek island of Salamina on the biggest holiday weekend of summer, authorities said https://t.co/f5W3DWcop8 pic.twitter.com/7xK32Stups – Reuters (@Reuters) August 16, 2026

О первом пожаре сообщили в 14:40 по местному времени вблизи южного побережья острова; он быстро распространился из-за сильного ветра, а примерно через 20 минут на востоке вспыхнул ещё один пожар. Причины их возникновения пока неизвестны.

Представитель пожарной службы сообщил, что первый пожар вспыхнул в лесистом жилом районе Перистерии. По его словам, пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили там два тела.

Поздно вечером в воскресенье спасатели продолжали бороться с разрозненными очагами возгорания в этом районе, тогда как второй пожар, вспыхнувший в восточном городке Селиния, по сообщениям, "не имел активного фронта".

Министр здравоохранения Греции Адонис Георгиадес отметил, что по меньшей мере 10 других человек пострадали в результате пожаров. Для борьбы с этими двумя очагами возгорания были задействованы несколько самолетов и 50 пожарных машин, которым помогали цистерны с водой и строительная техника.

15 августа Греция объявила высокий уровень опасности лесных пожаров. Согласно данным Национального совета руководителей пожарных служб Великобритании, количество лесных пожаров, охвативших страну в этом году, достигло рекордного уровня – 2 025 случаев.

Также сообщалось, что площадь территорий Франции, пострадавших в этом году от лесных пожаров, составила уже 100 тысяч гектаров.